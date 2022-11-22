وزير الدفاع التركي: عملياتنا شمالي العراق وسوريا هي الأكبر والأكثر شمولية وفعالية ضد الإرهابيين

وصف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، “العمليات الجوية التي تجريها بلاده شمالي سوريا والعراق بـ”الأكبر والأكثر شمولية وفعالية ضد الإرهابيين”.

وقال خلوصي أكار، إنه “تم تحييد 3 آلاف و858 إرهابيًا داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق منذ مطلع العام الحالي”، داعيًا “واشنطن على وقف دعمها لحزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية”، حسب شبكة “تي أر تي” التركية.

#عاجل | وزير الدفاع التركي خلوصي أقار: تحييد 3 آلاف و858 إرهابياً داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق منذ مطلع العام الحالي pic.twitter.com/mkZ04MCmwV — TRT عربي (@TRTArabi) November 22, 2022

وتواصل القوات التركية قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب)، شمالي سوريا تحت اسم “القصف العقابي”.

وقالت وكالة “الأناضول” الرسمية إن الوحدات البرية التابعة للجيش التركي قصفت مواقع إرهابيي “واي بي جي/بي كي كي (حزب العمال الكردستاني)”، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

وأضافت أن ذلك يأتي إثر استهداف مسلحي التنظيم معبر أونجوبنار الحدودي في ولاية كيليس، يوم الأحد، وقضاء قارقاميش في ولاية غازي عنتاب، أمس الاثنين.

وتابعت: “في إطار حق الدفاع عن النفس قصف الجيش التركي مواقع الإرهابيين بمدافع ذاتية الحركة، حيث سمعت أصوات القصف من ولايتي كيليس وغازي عنتاب التركيتين”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن موسكو تدعو أنقرة إلى ضبط النفس ومنع التصعيد على خلفية الضربات على سوريا والعراق.

كما قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تواصل معارضة أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا، مضيفةً أن واشنطن أبلغت أنقرة مخاوفها الجادة بشأن تأثير مثل هذا الهجوم على هدف محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.