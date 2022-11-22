"غازبروم" تعلن عن تراكم الغاز المخصص لمولدوفا في أوكرانيا

رصدت شركة غازبروم تراكمًا للغاز الروسي المقرر تسليمه إلى المستهلكين في مولدوفا بموجب عقد مع شركة “مولدوفاغاز” في أوكرانيا.

وبحسب بيان شركة غازبروم، فإن “حجم الغاز الذي توفره شركة غازبروم لشركة “سوجا” لنقله إلى مولدوفا عبر أراضي أوكرانيا يتجاوز حجم الغاز المنقول على حدود أوكرانيا مع مولدوفا”.

وجاء في البيان: “إذا استمر اختلال التوازن في النقل عبر أوكرانيا للمستهلكين المولدوفيين، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة 10:00، ستبدأ شركة غازبروم في تقليل إمدادات الغاز إلى نظام سوجا لنقله عبر أوكرانيا بمقدار التسليم اليومي المنخفض”.