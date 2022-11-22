تسارع نمو أسعار الغاز في أوروبا بمقدار 4% على خلفية أنباء خفض إمدادات شركة "غازبروم" عبر أوكرانيا

تسارع معدل نمو أسعار الغاز المتداولة في أوروبا، بعد إعلان شركة “غازبروم” الروسية عن خفض محتمل للإمدادات عبر أوكرانيا بشكل حاد، بمقدار 4%، أعلى من 1280 دولار، لكنها تراجعت بعد القفزة بعد بضع دقائق، وفقًا لبيانات ICE
افتتح تداول العقود الآجلة لديسمبر على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF ، الموجود في هولندا، عند مستوى 1255.6 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 2%). في النصف الأول من اليوم، تم الحفاظ على معدل النمو عند 2%.
ثم ذكرت شركة “غازبروم” أن حجم الغاز الذي قدمته لنقله إلى مولدوفا عبر أوكرانيا تجاوز الحجم المنقول على الحدود الأوكرانية المولدوفية. أعلنت الشركة أنها ستبدأ في 28 نوفمبر/تشرين الثاني في خفض إمدادات الغاز عبر محطة سوجا إذا استمر الخلل في نقل الغاز إلى مولدوفا.
وتفاعلت أسعار البورصة مع هذا بتسارع حاد في النمو – ما يصل إلى 1،282.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 4.2%). ومع ذلك، بعد بضع دقائق، تراجعت الأسعار. اعتبارًا من 14.28 بتوقيت موسكو، تكون الأسعار 1،255 دولارًا (+ 2 %). تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق – 1،230.8 دولار لكل ألف متر مكعب.
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