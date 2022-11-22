بوتين: موسكو دائما تعارض القيود والحصار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو دائما تعارض القيود والحواجز والحصار.

قال بوتين خلال لقائه مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل في موسكو، اليوم الثلاثاء، “لقد عارضنا دائما أنواعا مختلفة من القيود والحظر والحصار وما إلى ذلك. لقد دعمنا دائما عبر المنصات الدولية، ونرى أن كوبا تتخذ نفس الموقف فيما يتعلق ببلدنا، فيما يتعلق بروسيا”.

وأشار بوتين إلى أن “كل هذا هو نتيجة الصداقة التقليدية التي أسسها الرفيق فيدل كاسترو”.

وأوضح بوتين أنه على روسيا وكوبا تعزيز التعاون، فهناك مثل هذه الفرصة “بناء على هذا الأساس المتين للصداقة، يجب علينا بالطبع – أعني الظروف الحالية – المضي قدمًا وتعزيز تعاوننا. وأنا سعيد جدًا لأن لدينا مثل هذه الفرصة”.

من جانبه، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إن تقدم الناتو إلى حدود روسيا أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن أوروبا تخضع لمصالح الولايات المتحدة.

وأعلن ميغيل دياز كانيل، أن المشاريع المشتركة بين روسيا وكوبا، بما في ذلك استخراج الهيدروكربونات في حقل بوكا دي جاروكو، لم تتأثر بالعقوبات الدولية.

الرئيس الكوبي: المشاريع مع روسيا بما في ذلك في بوكا دي جاروكو لم تتأثر بالعقوبات

وقال: “من بين الأزمات الشديدة اليوم والوضع الصعب الذي تمر به روسيا وكوبا بعد التطبيق التدريجي للعقوبات غير العادلة من عدد من القوى الإمبريالية ضد بلدينا، هناك عدد من المشاريع المشتركة التي تم تطويرها بنجاح على الرغم من ذلك. من بينها، أود أن أذكر الاستكشاف الجيولوجي للهيدروكربونات في منطقة بوكا دي جاروكو، حيث يتم استخدام أساليب مبتكرة وينمو إنتاج الهيدروكربونات”.

وأضاف الرئيس أن هناك استثمارات روسية في منطقة مارييل للتنمية الخاصة، لخدمة معدات كاماز.