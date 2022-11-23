الخارجية الروسية: روسيا وفلسطين تجددان تأكيد أهمية تعزيز العلاقات

كما أشار البيان إلى أنه خلال تبادل الآراء حول الوضع المستجد في الشرق الأوسط ، تم إيلاء اهتمام أساسي للمشكلة الفلسطينية، بما في ذلك مهمة إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.