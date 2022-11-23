الخارجية الروسية: روسيا وفلسطين تجددان تأكيد أهمية تعزيز العلاقات

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين، عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان.
وقالت الخارجية في بيان “تم التأكيد من جديد على أهمية زيادة تعزيز العلاقات الروسية الفلسطينية الودية تقليديا، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.
كما أشار البيان إلى أنه خلال تبادل الآراء حول الوضع المستجد في الشرق الأوسط ، تم إيلاء اهتمام أساسي للمشكلة الفلسطينية، بما في ذلك مهمة إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي مجددًا استعداده لمواصلة المساعدة في تجاوز الخلافات الفلسطينية على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الهادفة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تمت مناقشة الوضع في سوريا ولبنان”.
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