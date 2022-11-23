فون دير لاين: تخصيص 2.6 مليار دولار إضافية لإعادة إعمار أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي خصص 2.5 مليار يورو إضافية (2.6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين في تغريدة: “تصرف المفوضية الأوروبية 2.5 مليار يورو إضافية لأوكرانيا، ونخطط لـ18 مليار يورو (أخرى) في عام 2023، مع صرف التمويل بانتظام للإصلاحات العاجلة والتعافي السريع مما يؤدي إلى إعادة إعمار ناجحة. سنواصل دعم (أوكرانيا) مهما استغرق الأمر”.

The @EU_Commission is disbursing a further €2.5 billion for Ukraine. We are planning €18 billion for 2023, with funding disbursed regularly. For urgent repairs and fast recovery leading to a successful reconstruction. We will keep on supporting 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/X2bVI5PKe9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2022

منذ أن بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية. في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيخصص 987 مليون دولار كمساعدات طارئة لأوكرانيا لمساعدة البلاد في إصلاح البنية التحتية للطاقة.