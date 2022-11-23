تقرير: أمريكا تعين ممثلا خاصا للشؤون الفلسطينية في خطوة أولى من نوعها

عينت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ممثلا خاصا جديدا للشؤون الفلسطينية، وهو أول منصب في وزارة الخارجية مقره في واشنطن سيركز فقط على الأمور المتعلقة بفلسطين.

واشنطن – سبوتنيك. وأفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، بأن الإدارة أبلغت الكونغرس بتعيين هادي عمرو ممثلا خاصا جديدا.

بلينكين يدعو إسرائيل وفلسطين إلى وقف التصعيد بشكل عاجل في الضفة الغربية

وذكر التقرير أن عمرو، الذي شغل العامين الماضيين منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية- الفلسطينية، سيعمل في المنصب الجديد تحت إشراف مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

وقال التقرير إن عمرو سيتواصل عن كثب مع الدبلوماسيين الأمريكيين في مكتب الشؤون الفلسطينية في القدس، وإن هذه الخطوة كانت قيد الإعداد لأشهر، مضيفا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لديه تحفظات على الخطة لكنه أعرب عن استعداده للعمل مع عمرو.