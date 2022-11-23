مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس

قُتل فتى فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي الليلة، وأصيب عشرات الأشخاص في المواجهات.

رام الله – سبوتنيك . وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: “استشهد طفل الليلة وأصيب أربعة شبان برصاص جيش الاحتلال الحي أحدهم بصورة حرجة وشاب بقنبلة صوت في الرأس والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين”.

مقتل فلسطيني بعد إصابته بجروح بالغة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة مقتل الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الجيش الإسرائيلي الحي في القلب.

وأول أمس الاثنين، قتل شاب فلسطيني ، وأصيب أربعة آخرون بجروح، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص نحوهم، عقب اقتحامه مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن مواطنا قتل متأثرا بجروح حرجة، نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن، في جنين.