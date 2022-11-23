بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي يعقد جلسة "مزدحمة وطموحة" بعد العودة من العطلة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، المنتهية ولايتها، إن مجلس النواب الأمريكي سيعقد جلسة “مزدحمة وطموحة” بعد عودة المشرعين من عطلة عيد الشكر.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت بيلوسي في بيان، يوم الثلاثاء: “عندما نعود إلى واشنطن، سيشرع مجلس النواب في جلسة تشريعية مزدحمة وطموحة. دعونا نتذوق ونستمد القوة من هذا الوقت في المنزل مع أحبائنا ونحن نستعد لمواجهة التحديات والفرص التي تنتظرنا”.

نانسي بيلوسي تتخلى عن قيادة الديمقراطيين داخل مجلس النواب الأمريكي بعد خسارة الأغلبية

وأضافت في البيان: “دعونا نتحد كتجمع، ونحن نستعد للمستقبل”.

وأعربت بيلوسي عن امتنانها لزوجها بول، الذي كان مؤخرا ضحية لهجوم في منزله في سان فرانسيسكو، ومواطني سان فرانسيسكو وزملائها في الحزب الديمقراطي.

والأسبوع الماضي، أعلنت بيلوسي أنها لن تسعى لإعادة انتخابها لقيادة الحزب في الكونغرس الجديد العام المقبل بعد أن فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي.