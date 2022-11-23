الجيش الإسرائيلي: إصابة 10 أشخاص في انفجار عند مدخل مدينة القدس

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة 10 أشخاص في انفجار عند مدخل مدينة القدس.

وبحسب الإذاعة، الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من محطة حافلات عند مدخل القدس.

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في هذه الأثناء، أغلقت الشرطة الإسرائيلية مداخل القدس بحثا عن مشتبهيْن.

فيما ذكرت “نجمة داود الحمراء” أن الفرق الطبية قامت بنقل 7 مصابين إلى المستشفيات من بينهم 2 في حالة خطيرة و1 متوسطة و4 إصابات طفيفة.

كما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن سبعة أشخاص، من بينهم اثنان في حالة حرجة، يتلقون حاليا العلاج.