مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء إطلاق النار في ولاية فرجينيا الأمريكية

أعلنت الشرطة المحلية في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مقتل نحو 10 أشخاص جراء إطلاق النار في أحد متاجر “أولمارت” في الولاية.

موسكو – سبوتنيك . ونقلت قناة “وافي – تي في” أن “المتحدث باسم الشرطة صرح لمراسل القناة، بأن هناك ما لا يقل عن 10 قتلى جراء الحادث”.

هذا ووقع إطلاق النار في متجر “أولمارت” في مدينة تشيسابيك في ولاية فيرجينيا، وقد أفيد في وقت سابق عن سقوط قتلى وجرحى.