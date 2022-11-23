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رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
غادر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، العاصمة بغداد، متوجها إلى دولة الكويت.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن “السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى دولة الكويت في زيارة رسمية”.
ومن المقرر أن يلتقي السوداني بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لبحث العلاقات بين البلدين.
كما يعتزم رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته إجراء مباحثات حول عدد من الملفات أهمها ملف الطاقة والاقتصاد.
وزار السوداني المملكة الأردنية، الاثنين الماضي، في أول زيارة رسمية له عقب انتخابه لشغل منصبه.
يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني كانت قد نالت ثقة البرلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ضمت الحكومة العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.

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موقع سبوتنيك الروسي

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