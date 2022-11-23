عقد اجتماع تنسيقي بين سوريا وإيران في العاصمة الكازاخستانية بشأن صيغة أستانا

أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم الأربعاء، عن اجتماع عقد بين سوريا وإيران في العاصمة الكازاخستانية، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الدولي الـ 19 حول سوريا بصيغة أستانا.

وذكرت وكالة “سانا” السورية أن الوفد السوري ضم معاون وزير الخارجية والمغتربين، أيمن سوسان، والوفد الإيراني ضم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.

وبحث الطرفان التطورات الجارية في سوريا والمنطقة والمواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الدولي، حيث كانت وجهات النظر متطابقة إزاء تلك المواضيع.

وأكد أصغر خاجي، دعم إيران لوحدة وسلامة الأراضي السورية ورفضها المطلق لأي عمل يمس بذلك، والذي لن يؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة.

من جانبه، شدد سوسان على وقوف سوريا إلى جانب إيران في مواجهة الحملة التي تتعرض لها، مؤكداً الثقة في قدرة إيران على معالجة الأوضاع الراهنة وإفشال المخطط المعادي.