ولي العهد الكويت يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد الكويتي لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، اليوم، في قصر بيان.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء العراقي https://t.co/aEvdnhID99#كونا #الكويت pic.twitter.com/QHCjOlVb88 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) November 23, 2022

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

كما استعرض الطرفان أيضا آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها.

وأكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية

ومن المقرر أن يلتقي السوداني بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لبحث العلاقات بين البلدين.