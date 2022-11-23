الدفاع الروسية تنفي مزاعم التواصل بين غيراسيموف وباور حول أمن الملاحة في البحر الأسود

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية غربية زعمت تواصل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، مع رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، روب باور، للاتفاق حول قضايا أمن حركة السفن في البحر الأسود.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح بيان الدفاع الروسية أن “تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية بشأن محادثة مزعومة “جرت مؤخرا” بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ورئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، هي أخبار مزيفة”.

وشددت الوزارة على عدم وجود اتصالات منتظمة مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو أو غيره من ممثلي الحلف في إطار “لجنة الأزمات الروسية الأمريكية لحل النزاعات” التي ليس لها وجود.

وأضاف البيان أن “المعلومات المنشورة حول التوصل إلى “اتفاق” مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، بشأن “أمن حركة السفن في البحر الأسود” هي مجرد اختلاق من البداية إلى النهاية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الأمم المتحدة تعلن تعليق حركة السفن عبر البحر الأسود في إطار “اتفاقية الحبوب” يوم غد الأربعاء