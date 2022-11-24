الكشف عن سبب وضع لاعبي المنتخب الألماني أياديهم على أفواههم قبل المباراة

ظهر لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم مكممين أفواههم أثناء التقاط الصورة الرسمية قبيل مباراتهم مع اليابان في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة في مونديال قطر 2022.

وقام اللاعبون بذلك التصرف، احتجاجًا على رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السماح لهم بارتداء شارات لدعم المثليين جنسيا.

من جانبه، نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم تغريدة عبر تويتر، أوضح خلالها أن الموقف من المثليين “ليس موقفا سياسيا، فحقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض”، معتبرًا حظر الشارة المؤيدة للمثليين بمثابة حظر حقهم في التعبير.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us. Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7 — Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022

وفي وقت سابق، تراجعت منتخبات أوروبا بما فيها إنجلترا – التي كانت تقود الدعوات – عن خططها لارتداء شارة “حب واحد” (الداعمة للمثلية) خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، بسبب تحذير الاتحاد الدولي من وضع اللاعبين في موقف قد يوجه لهم فيه إنذارات.

في السابق، خطط قادة منتخبات تسع دول أوروبية، بما في ذلك الإنجليزي هاري كين وجاريث بيل قائد منتخب ويلز، لارتداء شارة القيادة التي تحمل شعار الحب، والتي يقولون إنها تدعو إلى “تعزيز التنوع والشمول”.