الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تشمل 3 أفراد وكيانا واحدا بسبب مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها، إنها أدرجت 3 مسؤولين أمنيين إيرانيين على قائمة العقوبات بسبب “استمرار النظام الإيراني في حملة قمع التظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد، خاصة تلك التي تشهدها المناطق الكردية أخيرا”.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه إزاء تصعيد الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمواجهة المتظاهرين.

وغرد بلينكن على “تويتر”: “أنا قلق للغاية من الأنباء التي وردت والتي تفيد بتصعيد السلطات الإيرانية للعنف ضد المتظاهرين”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة “ستواصل محاسبة” المتورطين في مكافحة الشغب وستواصل “دعم الشعب الإيراني”.