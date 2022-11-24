إيران تحبط مخططا لهجوم انتحاري على مزار ديني في طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين حاولا تنفيذ هجوم انتحاري على مزار ديني في منطقة “شهر قدس” غربي طهران.

طهران – سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة أنباء “فارس”، تصريحات لرئيس شرطة غرب طهران العميد كيوان ظهيري، أعلن خلالها اعتقال شخصين بعد إحباط محاولة لتنفيذ هجوم انتحاري على مزار ديني في “شهر قدس”، مضيفا أن المعلومات حول المحاولة وصلت قبل أسبوع إلى القوات الأمنية.

وتابع كيوان “قامت الشرطة بتحديد مخبأ الانتحاريين وبتنسيق من السلطة القضائية، تمّ إلقاء القبض عليهما”.

وأكد أنه بعد تفتيش المخبأ، تم العثور على مسدسين و91 طلقة نارية و3 كواتم صوت و7 كغ من المتفجرات وجهاز تحكم عن بعد.