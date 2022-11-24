الإمارات تدين التفجيرين في محطة حافلات بالقدس الغربية

أدانت الإمارات، اليوم الأربعاء، التفجيرين في محطة حافلات بمدينة القدس الغربية حدثا في وقت سابق من اليوم، ووصفتهما بالهجمات الإرهابية.

القاهرة – سبوتنيك. ونشرت سفارة الإمارات في تل أبيب تغريدة على “تويتر”، جاء فيها: “تدين سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب الهجمات الإرهابية التي وقعت اليوم في القدس. وتقدم تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا. كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

שגרירות איחוד האמירויות הערביות בתל אביב מגנה את התקפות הטרור שהתרחשו היום ושולחת את תנחומיה הכנים לקורבנות ולמשפחותיהם. אנחנו מאחלים החלמה מהירה לפצועים. — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) November 23, 2022

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، إن الهجوم المزدوج الذي وقع في القدس الغربية، يختلف في طبيعته عن الهجمات التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، وقع التفجيران بعبوات ناسفة، الأول عند محطة للحافلات قرب بلدة “جفعات شاؤول”، فيما وقع الثاني في راموت في القدس الغربية أيضا، وأسفرا عن مقتل إسرائيلي وإصابة 19، بينهم 3 إصاباتهم خطيرة.