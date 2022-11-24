مقتل فلسطيني نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل الشاب محمد هشام محمد أبو كشك (22 عاماً) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية ليلة أمس الثلاثاء.

رام الله – سبوتنيك. وكان القتيل أبو كشك، بحسب الصحة الفلسطينية، قد “أصيب برصاص جنود الجيش الإسرائيلي في البطن حيث وصفت إصابته بالخطيرة”.

يذكر أنه في الليلة الماضية، شهدت مدينة نابلس مواجهات أسفرت عن مقتل الفتى أحمد أمجد شحادة (16 عاماً) متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي في القلب وإصابة 32 آخرين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق.

مقتل فتى فلسطيني وإصابة العشرات إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس