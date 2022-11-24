نيبينزيا: القوميون الأوكرانيون بدؤوا بقمع السكان في الضفة اليمنى لنهر دنيبرو

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن القوميين الأوكرانيين الذين دخلوا إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بدؤوا بقمع السكان.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: “القوميون الأوكرانيون الذين دخلوا إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بدؤوا بقمع السكان المحليين”. نيبينزيا: ضخ السلاح في أوكرانيا يؤدي لمقتل سكان دونباس وتدمير المدن الأوكرانية وأضاف أن: “ممثلة السلطات الأوكرانية لوغوفايا كانت قد حذرت مقدماً بأن القوات المسلحة الأوكرانية “ستطلق النار على الخونة مثل الكلاب”. ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليا جلسة طارئة بناء على طلب أوكرانيا. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

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