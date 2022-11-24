وزير الطاقة السعودي: المملكة تستثمر حوالي 769 مليار دولار في مشاريع الطاقة

الدوحة – سبوتنيك . وقال الوزير في حفل افتتاح مكتب جديد لشركة النفط السعودية (سابك)، كما نقلت قناة الشرق الإخبارية السعودية: “تبلغ تكلفة المشاريع المخطط لها في قطاع الطاقة في المملكة، والتي من المقرر تنفيذها بحلول عام 2030، حوالي 2.85 تريليون ريال سعودي، الأمر الذي سيتطلب جذب استثمارات صناعية بقيمة 260 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة لتوطين 75٪ من مكونات هذه المشاريع”.