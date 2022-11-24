مصادر لـ"سبوتنيك": مقتل قيادي في "قسد" واثنين من مرافقيه في قصف تركي

قتل ريزان كلو، القيادي في تنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، واثنين من مرافقيه في قصف للقوات التركية على مدينة القامشلي.

دمشق – سبوتنيك . وقالت مصادر أهلية لـ “سبوتنيك” إن “كلو كان يستقل سيارة بيك آب للتمويه عندما قصفت طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية سيارته عند دوار القرموطي في القامشلي ما أدى إلى مقتله مع مرافقيه الاثنين”.

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إلى ذلك ذكرت المصادر أن “القوات التركية قصفت مشفى الكورونا التابع لمليشيات قسد في الحزام الغربي لمدينة القامشلي بقذيفة من طائرة مسيرة كما سقطت قذيفة أخرى على ما يسمى طابور جمال بالقرب من المكان نفسه إضافة إلى سقوط قذيفتين على حي ميسلون شمال شرق مركز مدينة القامشلي”.

وذكرت المصادر أن “الطيران الحربي التركي قصف قرية تل فخار في ريف المالكية شمال شرق القامشلي ولم يعرف حتى الآن حجم الأضرار”.

ويوم الأحد، نفذت تركيا عملية جوية شمالي سوريا والعراق ضد قواعد مسلحة لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب) “واي بي جي”، المصنفة أيضا كمنظمة إرهابية في أنقرة. ووفقا لوزارة الدفاع التركية، تم تدمير ما مجموعه 89 هدفا خلال العملية.

والاثنين، قالت وزارة الداخلية التركية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 6 آخرون، جراء قذائف أطلقها تنظيم “واي بي جي” من الشمال السوري، على قضاء قارقامش في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.