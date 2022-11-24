المحكمة الانتخابية البرازيلية ترفض طلب حزب بولسونارو إلغاء بعض الأصوات

رفضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل طلب حزب الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، بإلغاء جزء من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 وتغريمه 22.9 مليون ريال (4.2 مليون دولار).

بوينس آيرس – سبوتنيك . وفقا للتقرير حسبما ذكرت بوابة أخبار G1 البرازيلية، يوم الأربعاء: “رفض رئيس المحكمة الانتخابية العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس الطلب، قائلا إن الحزب “يذهب إلى المحكمة بنوايا سيئة”. كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 22.9 مليون ريال على الحزب.

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وادعى الحزب الليبرالي بزعامة بولسونارو يوم الثلاثاء أن نظام التصويت الإلكتروني “يعمل بشكل سيء” وطلب إلغاء الأصوات المدلى بها من خلالها. وأمهلت المحكمة الحزب 24 ساعة لتقديم الأدلة.

وفاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة في 30 أكتوبر.

وقضى بالفعل فترتين من عام 2003 إلى عام 2010 ثم واجه محاكمة جنائية بتهم الفساد.