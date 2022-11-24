العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تؤثر على التواجد الروسي في سوريا

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا لن تؤثر على تواجد القوات الروسية في سوريا، مشيراً إلى أن دعم دمشق من طرف موسكو سيتواصل.
أستانا – سبوتنيك. وقال لافرينتييف لوكالة “سبوتنيك”: “بالطبع هذا لن يؤثر على نشاطنا في سوريا. لقد جئنا إلى هناك من أجل تقديم الدعم في مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية”.
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وأشار المتحدث إلى أنه بالرغم عن العملية العسكرية الخاصة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، ستواصل روسيا دعم الحكومة السورية.
وعارضت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا (روسيا، تركيا، وإيران)، الأربعاء، مبادرات الحكم الذاتي شمال شرقي سوريا.
وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: “نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمالي سوريا”.
بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.
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