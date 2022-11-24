العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تؤثر على التواجد الروسي في سوريا

وجاء في البيان الختامي عقب قمة أستانا: “نشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات القائمة بشأن شمالي سوريا”.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض ممثلو موسكو وأنقرة وطهران بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفقت الأطراف على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع هناك، بما في ذلك الوضع الإنساني.