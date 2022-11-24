روسيا لا تخطط لاتخاذ تدابير متسرعة بشأن رد فعل بولندا على "حادثة الصاروخ"

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن موسكو لا تخطط لاتخاذ تدابير متسرعة بسبب رد فعل وارسو على “الحادث الصاروخي” ولكنها ستأخذه في الاعتبار في المستقبل.
موسكو – سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن الخارجية البولندية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني “طلبت تفسيرات روسيا” بشأن إسقاط الصواريخ على الأراضي البولندية.
وكالة “أسوشيتد برس” تفصل صحفيا كتب عن صواريخ روسية سقطت في بولندا
22 نوفمبر, 07:03 GMT
وأضافت الوزارة أن وزارة الدفاع الروسية قدمت معلومات شاملة عن عدم تورط القوات المسلحة الروسية في “حادث الصواريخ”.
وقالت الوزارة: “لا نخطط لاتخاذ أي تدابير متسرعة في هذا السياق، ولكننا سنأخذها في الاعتبار في السياق العام لعلاقاتنا مع بولندا”.
يشار إلى أنه في 15 نوفمبر، سقط صاروخان على الأراضي البولندية الحدودية مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين.
في البداية، قالت وارسو إن الصواريخ روسية الصنع ولكنها أضافت لاحقا أن هناك احتمالا كبيرا بأن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أطلقت الصواريخ عليها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه لم يتم تنفيذ أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية وأن الحطام في الصور المنشورة على الإنترنت لا يشبه الأسلحة الروسية.
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