لافرينتييف لـ"سبوتنيك": موسكو على استعداد لتوفير منصة للقاء رئيسي سوريا وتركيا

وقال لافرينتيف لوكالة “سبوتنيك”: “أعتقد أن موسكو ستكون مستعدة لتوفير منصة إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين. أنا حتى لا أشك في ذلك”.

وأضاف لافرينتيف: “مثل هذا الاجتماع مهم للغاية، ولكن يجب أن يتم التحضير له بشكل صحيح، ويجب تهيئة ظروف معينة لذلك”.

وشدد لافرينتيف على أهمية أن ترسل نتائج هذا الاجتماع “الإشارة الصحيحة” إلى جميع أطراف النزاع، بحيث يسهم هذا الاجتماع في التسوية السورية.