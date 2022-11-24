لافرينتييف: نأمل أن تستمع تركيا إلى دعوة موسكو بشأن التخلي عن العملية في سوريا

وقال لافرينتييف لوكالة “سبوتنيك” إن موضوع العملية البرية التركية ترك بصماته على مسار الاجتماع الدولي التاسع عشر بشأن سوريا في أستانا، حيث ناقشته روسيا مع الوفدين التركي والإيراني ومع ممثلين عن دمشق.

وتابع لافرينتييف بالقول “أريد أن أقول إننا بشكل عام حاولنا استخدام هذه المنصة للتحدث بقدر كبير من التفصيل مباشرة مع شركائنا الأتراك طبعا لم نتلق تأكيدات بأن العملية البرية لن تنفذ”، مضيفا بالقول “لكن مع ذلك يبدو أن هناك احتمالية بأن يعدلوا عن تنفيذ هذه العمليات”.

وأردف لافرينتييف بالقول: “هذا يعتمد إلى حد كبير على تصرفات تلك التشكيلات الموجودة في شمال شرق سوريا، وعلى الأعمال الجديدة المحتملة والهجمات الإرهابية”.

وأشار لافرينتييف إلى أنه “من جانبنا نحن على اتصال وثيق للغاية في المقام الأول من خلال وزارات الدفاع ونحاول إقناع الجميع بضرورة الامتناع عن هذه الخطوات”.