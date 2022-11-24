مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، وللمرة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وحدد الخميس المقبل موعدا لإعادة التصويت.

وانتهت عملية الاقتراع السابعة من دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وجاءت نتيجة الاقتراع اليوم بحصول المرشح ميشال معوض على 42 صوتا، بينما قدم 50 نائبا أوراقا بيضاء، وحصل المرشح عصام خليفة على 6 أصوات، لبنان الجديد 8 أصوات، وحصل زياد بارود على صوتين، بدري ضاهر على صوت واحد، إضافة إلى صوت واحد ملغي.

وحدد رئيس البرلمان اللبناني الخميس المقبل موعدا جديدا للجلسة.

ويزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.