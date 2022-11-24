جداريات بمناسبة مونديال قطر 2022

يقدم لكم فريق عمل “سبوتنيك” جانبًا آخر من مظاهر احتفالات عشاق الكرة بقدوم مونديال قطر 2022، والذي تميز بظهور جداريات حديثة في شوراع مدن العالم تصورأبرز شخصيات الكرة تشاهدونها في عرض الألبوم.
© AFP 2022 / Gabriel Bouysأشخاص يسيرون أمام لوحة جدارية في الدوحة في 8 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
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© AFP 2022 / Gabriel Bouys
أشخاص يسيرون أمام لوحة جدارية في الدوحة في 8 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace رجال يسيرون أمام لوحة جدارية للمهاجم البرازيلي السابق رونالدو في الدوحة في 6 نوفمبر 2022، قبل بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
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© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
رجال يسيرون أمام لوحة جدارية للمهاجم البرازيلي السابق رونالدو في الدوحة في 6 نوفمبر 2022، قبل بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
© AP Photo / Yusuf Wahil
يلعب الأطفال كرة القدم بالقرب من الجداريات التي تحمل طابع كأس العالم لكرة القدم في قطر في قرية بامبوسوانغ، غرب سولاويزي، إندونيسيا، 20 نوفمبر 2022. استعدت قطر يوم الأحد لافتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط قبل أن يتدفق الآن القادة العالميون ومشجعو كرة القدم إلى هذا الحدث.
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© AP Photo / Yusuf Wahil
يلعب الأطفال كرة القدم بالقرب من الجداريات التي تحمل طابع كأس العالم لكرة القدم في قطر في قرية بامبوسوانغ، غرب سولاويزي، إندونيسيا، 20 نوفمبر 2022. استعدت قطر يوم الأحد لافتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط قبل أن يتدفق الآن القادة العالميون ومشجعو كرة القدم إلى هذا الحدث.
© AFP 2022 / Miguel Medinaامرأة تمر من أمام لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
امرأة تمر من أمام لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
© AFP 2022 / Rizwan Tabassum في هذه الصورة التي تم التقاطها في 7 نوفمبر 2022، يلعب صبي كرة القدم أمام جدارية قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، على طول شارع في كراتشي.
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© AFP 2022 / Rizwan Tabassum
في هذه الصورة التي تم التقاطها في 7 نوفمبر 2022، يلعب صبي كرة القدم أمام جدارية قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، على طول شارع في كراتشي.
© AFP 2022 / Nicolas Tucat تم تصوير لوحة جدارية تقول “كرة القدم ترسي مبادئ المساواة بين الجنسين” في الدوحة في 15 نوفمبر 2022 قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.
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© AFP 2022 / Nicolas Tucat
تم تصوير لوحة جدارية تقول “كرة القدم ترسي مبادئ المساواة بين الجنسين” في الدوحة في 15 نوفمبر 2022 قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.
© AFP 2022 / Carl de Souzaامرأة تمر بجانب لوحة جدارية تصور فريق كرة القدم البرازيلي لكأس العالم في روسينها فافيلا في ريو دي جانيرو، البرازيل، 23 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Carl de Souza
امرأة تمر بجانب لوحة جدارية تصور فريق كرة القدم البرازيلي لكأس العالم في روسينها فافيلا في ريو دي جانيرو، البرازيل، 23 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Nicolas Tucat رجل يقف أمام لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا في الدوحة، يوم 15 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم قطر 2022.
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© AFP 2022 / Nicolas Tucat
رجل يقف أمام لوحة جدارية تصور أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا في الدوحة، يوم 15 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم قطر 2022.
© AP Photo / Vahid Salemiلوحة جدارية ترعاها الدولة تظهر لاعب كرة قدم وطني مع علم الدولة يدخل إلى ملعب معلقة على مبنى في وسط مدينة طهران، إيران، 22 نوفمبر 2022.
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© AP Photo / Vahid Salemi
لوحة جدارية ترعاها الدولة تظهر لاعب كرة قدم وطني مع علم الدولة يدخل إلى ملعب معلقة على مبنى في وسط مدينة طهران، إيران، 22 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Miguel Medinaرجل يمشي أمام لوحة جدارية تصور لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري السابق بيليه بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Medina
رجل يمشي أمام لوحة جدارية تصور لاعب كرة القدم البرازيلي الأسطوري السابق بيليه بالقرب من ملعب خليفة الدولي في الدوحة في 18 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
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