جداريات بمناسبة مونديال قطر 2022

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يلعب الأطفال كرة القدم بالقرب من الجداريات التي تحمل طابع كأس العالم لكرة القدم في قطر في قرية بامبوسوانغ، غرب سولاويزي، إندونيسيا، 20 نوفمبر 2022. استعدت قطر يوم الأحد لافتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط قبل أن يتدفق الآن القادة العالميون ومشجعو كرة القدم إلى هذا الحدث.