عدسة "سبوتنيك" تتجول في سوق "واقف" المزدحم بجماهير المونديال… فيديو

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يعود تاريخ السوق إلى 100 عام، حيث كان يلتقي التجار لشراء وبيع الماشية، والتوابل، والصوف، واللؤلؤ، وغيرها من السلع الأساسية.
ويتميز السوق الآن بأعلى المعايير الحديثة وأجمل التصاميم الهندسية التي تجمع بين الحداثة والتراث.
ويجذب السوق العديد من مشجعي المنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم.
ويقصد المشجعون المقاهي والمطاعم الموجودة فيه ومتاجر بيع الهدايا والعطور بالإضافة للأشياء التقليدية.
يشار إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وهي البطولة الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وقد بدأت في 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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