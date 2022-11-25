الحكم بإعدام 49 شخصا في الجزائر بعد إدانتهم بقتل شاب اتهموه بإشعال حرائق غابات

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، أحكاما بالإعدام على 49 شخصا أدينوا بقتل رجل اتهموه بإشعال حرائق غابات في صيف العام الماضي.
الجزائر – سبوتنيك. وحسب ما أكده دفاع المتهمين لـ”سبوتنيك”، أصدرت المحكمة حكمها في قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، على أكثر من 102 متهم، حُكم على 49 منهم بالإعدام.
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19 أغسطس, 16:05 GMT
وحُكم على 10 متهمين بالسجن 12 عامًا، وعلى 17 آخرين بالسجن 10 سنوات، مع 3 أوامر إيداع من الجلسة على المتهمين غير الموقفين.
كما أصدرت المحكمة أيضا أحكاماً بالسجن 5 سنوات، و3 سنوات وسنتين على بقية المتهمين، والبراءة في حق 17 متهم.
ويستطيع المدانون بمختلف الأحكام استئناف الحكم، بعدما أوقفت الجزائر تطبيق حكم الإعدام منذ سنة 1993، ما يحول أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.
وخلفت حادثة مقتل والتمثيل بجثة الشاب جمال بن إسماعيل، في آب/أغسطس 2021، بعد اتهامه من طرف الحشود بضلوعه في إضرام النيران في الغابات التي خلفت عشرات القتلى، صدمة كبيرة لدى المجتمع الجزائري.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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