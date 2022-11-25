الحكم بإعدام 49 شخصا في الجزائر بعد إدانتهم بقتل شاب اتهموه بإشعال حرائق غابات

كما أصدرت المحكمة أيضا أحكاماً بالسجن 5 سنوات، و3 سنوات وسنتين على بقية المتهمين، والبراءة في حق 17 متهم.

ويستطيع المدانون بمختلف الأحكام استئناف الحكم، بعدما أوقفت الجزائر تطبيق حكم الإعدام منذ سنة 1993، ما يحول أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.

وخلفت حادثة مقتل والتمثيل بجثة الشاب جمال بن إسماعيل، في آب/أغسطس 2021، بعد اتهامه من طرف الحشود بضلوعه في إضرام النيران في الغابات التي خلفت عشرات القتلى، صدمة كبيرة لدى المجتمع الجزائري.