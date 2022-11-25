إيطاليا تأمل في التفاوض على الحد الأقصى لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي في المرة القادمة

قال وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، يوم الخميس، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن سقف أسعار الغاز في الاجتماع القادم لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 13 ديسمبر.

روما – سبوتنيك . في وقت سابق من اليوم، فشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد في بروكسل في الموافقة على آلية تصحيح السوق التابعة للمفوضية الأوروبية، “مما يؤكد أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل التفصيلي بشأن الاقتراح”.

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ووفقا للتقارير، كانت بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا واليونان من بين أكبر المعارضين للمبادرة بحجة أنها تخاطر بتقويض الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي وقد تؤدي إلى المضاربة في السوق.

وقال بيتشيتو فراتين: “إذا حكمنا بالأجواء التي كانت هنا اليوم، يمكنني القول إن هذا [اعتماد الاقتراح] ممكن، لأن هناك نية من جميع الأعضاء للوصول إلى الهدف والتوصل إلى اتفاق”، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وأشار بيتشيتو فراتين أيضا إلى أن إيطاليا اقترحت خلال محادثات اليوم اعتماد كل من اقتراح اللجنة والشروط الأخرى لمجموعة الطاقة، بما في ذلك التضامن والشفافية في مشتريات الغاز، كمشروع قانون واحد.

وأكد الوزير أن اعتماد آلية التنظيم يعتمد في المقام الأول على تحديد معايير تفعيل السقف، وليس مداه، مضيفا أن الأحكام الحالية للاقتراح غير مقبولة.