إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق أوكرانية

صدرت تحذيرات من الغارات الجوية، صباح اليوم الجمعة، في مناطق كيروفوهراد ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

موسكو – سبوتنيك . كما بدأت صفارات الإنذار للغارات الجوية في المناطق التي تسيطر عليها كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون الروسيتين.

أوكرانيا تعلن أن جميع محطات الكهرباء في البلاد تضررت نتيجة الضربات الصاروخية

وفي وقت سابق من اليوم، تم الإعلان عن تحذير من الغارات الجوية في مقاطعة خاركوف.

وبدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.

ويتم تنفيذ الضربات على منشأت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، يتم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.