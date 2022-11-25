أوليانوف لـ"سبوتنيك": يمكن استكمال محادثات فيينا حول الاتفاق النووي بنجاح "في يومين"

وقال أوليانوف لوكالة “سبوتنيك”: “أعتقد أن هناك فرصة لاستكمال المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل المشتركة الشاملة بسرعة كبيرة، في غضون يومين فقط. عمليا تم الاتفاق على جميع نقاط “حزمة الحلول”.

وتابع بالقول: “في إحدى المقابلات قلت بالفعل إن خمس دقائق بقيت قبل خط النهاية الآن خمس ثوان يمكن حل جميع القضايا في أقرب وقت ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية. لكن يبدو أن المشاركين الغربيين في المفاوضات – “يوروترويكا” والولايات المتحدة لا يمتلكونها”.