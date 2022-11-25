فيديو يكشف ما قاله مدرب السعودية في غرفة الملابس قبل مباراة الأرجنتين

كشف مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، كواليس مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين وما قاله المدرب هيرفي رينارد للاعبيه في غرف تبديل الملابس قبل اللقاء.

وقال رينارد في مقطع الفيديو المتداول والذي نشره المنتخب السعودي على صفحته الرسمية بـ”تويتر”: “انظر إلى الشخص الذي بجوارك في هذه المحاضرة، هل لديك الثقة به؟ هل لديه ثقة فيك؟ نعم لأنك تعلم بأنه سيعمل كل شيء من أجلك وأنت ستعمل كل شيء من أجله، التضامن مع بعض دائما..”.

وأضاف “ليس سهلا أن تكون على الدكة لكن دقائق قليلة يمكن أن تصنع فارقا كبيرا لذلك كونوا جاهزين ثقوا باللاعبين الذين سيبدؤوا المباراة ثق في اللاعب الذي سيدخل كبديل يجب أن تروا وجوهكم في غرفة الملابس قبل دخولكم إلى أرضية الملعب يجب أن تنظروا إلى بعضكم البعض وتقول لزميلك أنني أثق فيك حتى يعلم أنك تثق به..”.

هكذا حفز مدرب #المنتخب_السعودي اللاعبين قبل مباراة الأرجنتين.. ما رأيك؟ لو كنت مكانهم هل كنت ستتأثر؟ pic.twitter.com/FvSdQAw0dz — عمر العريفي (@Omarsalarifi) November 24, 2022

وتابع “بعد 20 سنة ستذكرون كأس العالم هذا وربما ستشاهد أحدا في الشارع ويقول لك نعم أتذكر المباراة لقد كانت مباراة رائعة نعم هذه المباراة أمامنا، 10 أيام على نهاية دور المجموعات هذه فرصة حياتكم بعد ذلك سيفوت الأوان..”.

وواصل “هذا الصباح هناك 35 مليون مواطن سعودي يدعون لكم اليوم وتعلمون أنهم يدعون لكم بعض من عائلاتكم سيكون في المدرجات اليوم وبعضهم سيكون خلف الشاشات لأن الحياة ستتوقف اليوم في السعودية الساعة الواحدة ظهرا ستتوقف الحياة وسيركزون عليكم هل تتخيلون أن نحني رؤوسنا للأسفل ونستسلم؟ هذا مستحيل..”.