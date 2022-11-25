ألمانيا ترفض طلب بولندا إرسال صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا

رفضت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، طلب بولندا المفاجئ بإرسال أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن استخدام أسلحة “الناتو” خارج أراضيه يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف.

وحسب “بلومبرغ”، قالت لامبرخت، للصحفيين في برلين، أمس الخميس، إن “أنظمة باتريوت هي جزء من الدفاع الجوي المتكامل لحلف الناتو، ولهذا كان من الممكن تقديمها إلى بولندا”.

وأضافت أن “المقترحات التي تخرج عن ذلك يجب مناقشتها الآن مع الناتو وحلفائنا”.

وكانت ألمانيا عرضت، في وقت سابق، على بولندا المساعدة بتقديم أنظمة صواريخ، بما في ذلك نظام “باتريوت” لمساعدة وارسو على تعزيز قدرتها الدفاعية الجوية بعد سقوط صواريخ على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ولكن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، كتب عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، الأربعاء الماضي، أن على برلين إرسال صواريخ “باتريوت” مباشرة إلى أوكرانيا بدلا من بولندا.

برلين ووارسو تتفقان على نشر بطاريات “باتريوت” للدفاع الجوي في بولندا

يشار إلى أنه في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ، سقط صاروخان على الأراضي البولندية الحدودية مع أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخصين، ما أثار مخاوف من تصعيد كبير بين الناتو وروسيا.

في البداية، قالت وارسو إن الصواريخ روسية الصنع ولكنها أضافت لاحقا أن هناك احتمالا كبيرا بأن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أطلقت الصواريخ عليها.