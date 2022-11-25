ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على "تويتر"

قرر الملياردير الأمريكي مالك “تويتر” الجديد، إيلون ماسك، إصدار “عفو عام” عن الحسابات المجمدة على موقعه وإعادة تفعيلها من جديد.
جاء ذلك بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصة واستمر 24 ساعة.
وقال ماسك عبر “تويتر” إن “الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل”.
The people have spoken.
Amnesty begins next week.
Vox Populi, Vox Dei.
— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022
والأربعاء الماضي، طلب ماسك من المغردين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي “هل يفترض أن يمنح تويتر عفوا عاما عن الحسابات المجمدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون”.
وأجاب 72.4% على السؤال بـ”نعم” في حين أجاب 27.6% منهم بـ”لا”.
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23 نوفمبر, 08:09 GMT
يذكر أن ماسك استخدم نفس عبارة “الشعب قال كلمته” ليعلن الأسبوع الماضي إعادة تفعيل حساب دونالد ترامب، بعد أن حُظر إثر اجتياح عدد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
وقرر ماسك، أغنى رجل في العالم ومالك “تسلا” و”سبيس إكس”، إعادة تفعيل حساب ترامب بناء على استفتاء مماثل أجراه، وأتت نتيجته لمصلحة الرئيس السابق.
وكان ماسك قد استحوذ على منصة “تويتر” في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 44 مليار دولار.
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