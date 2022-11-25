ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على "تويتر"

والأربعاء الماضي، طلب ماسك من المغردين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي “هل يفترض أن يمنح تويتر عفوا عاما عن الحسابات المجمدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون”.

وأجاب 72.4% على السؤال بـ”نعم” في حين أجاب 27.6% منهم بـ”لا”.