بريطانيا تعتزم منح أوكرانيا 35 مركبة خاصة و3 ملايين جنيه إسترليني

تعتزم المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بـ35 مركبة خاصة و3 ملايين جنيه إسترليني لإعادة إعمار البنية التحتية، وفقًا لتقارير”ITV” ، نقلاً عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

وبحسب التقرير: “سترسل المملكة المتحدة 35 مركبة طوارئ أخرى إلى البلاد، بما في ذلك 24 سيارة إسعاف وست مركبات مدرعة، كما أعلن وزير الخارجية عن دفع 3 ملايين جنيه إسترليني إضافية لإعادة إعمار البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والملاجئ”.

يذكر أن المملكة المتحدة قررت في وقت سابق تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز “سي كينغ” (ملك البحر)، وهي أول طائرة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته إلى كييف، إن لندن قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.

بريطانيا تزود أوكرانيا بطائرات هليكوبتر وقذائف مدفعية