وزير التنمية الرقمية: روسيا حققت السيادة الرقمية

قال شداييف “إذا تحدثنا عن السيادة الرقمية، فيمكننا القول إننا قد حققناها بالفعل، لأن جميع الشركات الأجنبية تركت السوق ونحن الآن نعمل لوحدنا في هذا المجال بالرغم من كل الأحداث ولدينا كل ما يلزم من فرص للتطوير بنشاط”.