مشكلات سلاسل الإمداد تتسبب بنقص الأدوية في سويسرا

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الجمعة، أن البلاد تعاني من نقص في الأدوية بسبب مشكلات سلاسل الإمداد المرتبطة بإجراءات الإغلاق لمكافحة مرض “كوفيد-19” في الصين والأزمة الأوكرانية.

وقال إينيا مارتينلي من جمعية الصيادلة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية: “أكبر مشكلة نواجهها مع أدوية الأطفال، وخاصة أدوية خفض الحرارة”.

وأضاف “هناك أيضا نقص في أدوية ضغط الدم والأمراض النفسية والشلل الرعاش (مرض باركنسون)”.

وبدوره، أوضح رئيس جمعية الأطباء السويسرية، أن هذا الوضع أدى في بعض الأحيان إلى إجبار الأطباء على شراء الأدوية من الخارج.

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وأمس الخميس، شددت عدد من المدن الكبرى في الصين القيود المتعلقة بفيروس كورونا وسط ارتفاع جديد في معدل الإصابة.

وتلتزم الصين بسياسة عدم التسامح مطلقا مع “كوفيد-19” منذ بداية الوباء، والتي تنص على إدخال تدابير رقابة صارمة وإنفاذ عمليات الإغلاق في المقاطعات والمدن حتى مع انخفاض معدل الإصابة بالمرض نسبيا.