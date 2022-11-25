بوتين وتوكاييف يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكازاخستان في 28 نوفمبر

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، عن لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في الـ28 من الشهر الجاري، لبحث سبل تطوير العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: “بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف روسيا يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني. وستكون هذه أول زيارة رسمية خارجية له، بعد إعادة انتخابه لمنصب رئيس الدولة، بانتخابات مبكرة جرت في 20 نوفمبر”.

وأضاف البيان، أنه “من المرجح أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية، من ضمنها بيان مشترك، بين روسيا الاتحادية وجمهورية كازاخستان، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية”.

ومن المقرر خلال المحادثات، مناقشة تطوير العلاقات الروسية الكازاخستانية للشراكة الاستراتيجية والتحالف، وكذلك آفاق التفاعل ضمن إطار جمعيات التكامل في الفضاء الأوراسي.

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