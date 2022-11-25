بوتين لأمهات المشاركين في العملية الخاصة: جميع المشاركين في العملية أبطال حقيقيون

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المشاركين في العملية الخاصة هم فقط من يعرفون أنهم أبطال حقيقيون، لأنه لا أحد غيرهم يعرف نوع العمل ومدى خطورته.

وقال بوتين خلال لقاء مع أمهات الجنود، اليوم الجمعة: “هم فقط، الرجال أنفسهم، يعرفون أنهم أبطال حقيقيون. لماذا؟ لأن لا أحد باستثنائهم وأقرب قادتهم الذين يقفون إلى جانبهم يعرفون مدى صعوبة هذا العمل ومدى كونه ينطوي على خطر حقيقي على الحياة والصحة،هم فقط من يشعرون بذلك ويفهمونه”.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتحدث شخصيًا عبر الهاتف مع المشاركين في العملية الخاصة “عندما أتحدث إليهم في بعض الأحيان، تحدثت مباشرة مع الرجال على الهاتف مع بعضهم، لكن على أي حال، تحدثت مع أولئك الذين فاجأوني حتى بمزاجهم، وموقفهم من الأمر”.

وأضاف بوتين أنه وقيادة البلاد بأكملها يتشاركون آلام الخسارة مع أولئك الذين فقدوا طفلا، وسوف يبذلون قصارى جهدهم من أجل جعل المرأة تشعر بالدعم “لا تتجه اللغة لتقول بعض الأمور الرسمية القياسية المتعلقة بالتعبير عن التعازي. لكنني أريدكم أن تعرفوا، أنا شخصيا وكامل قيادة البلد، نشارك هذا الألم”.

وتابع “نحن نفهم أنه لا شيء يمكن أن يحل محل فقدان الابن، فقدان الطفل. خاصة بالنسبة للأم التي ندين لها بكل شيء للولادة، التي حملته وأطعمته. أريدكم أن تعلموا أننا نشارك هذا الألم معكم. وبالطبع، سنفعل كل شيء حتى لا تشعرن بالنسيان ، وسنفعل كل ما يعتمد علينا حتى نشعر بأننا بجوارك”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة بوتين: لا بد من إجراء مراجعة لكيفية عمل المجلس التنسيقي لتلبية كافة احتياجات العسكريين