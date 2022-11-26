أردوغان يقنع مواطنا تركيا بالعدول عن الانتحار.. صور

أقنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنا، بالعدول عن الانتحار، اليوم الجمعة، بعدما هم بإلقاء نفسه من فوق أحد الجسور بمدينة إسطنبول.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن مواطنا كان يحاول الانتحار من فوق جسر شهداء 15 تموز، بالتزامن مع توجه الرئيس التركي للمشاركة في مراسم إنزال سفينة حربية صنعتها تركيا لمصلحة باكستان في قيادة حوض بناء السفن بقضاء بندك في إسطنبول.

Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi ‘ikna’ ettihttps://t.co/zVkLuWFdBd pic.twitter.com/2RvrKd8tmx — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 25, 2022

وأضافت “عند رؤية الرئيس التركي أثناء مرور موكبه فوق الجسر محاولة أحد المواطنين الانتحار، ترجل من سيارته وتحدث معه وأقنعه بالعدول عن ذلك”.