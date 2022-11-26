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أردوغان يقنع مواطنا تركيا بالعدول عن الانتحار.. صور

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أقنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنا، بالعدول عن الانتحار، اليوم الجمعة، بعدما هم بإلقاء نفسه من فوق أحد الجسور بمدينة إسطنبول.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن مواطنا كان يحاول الانتحار من فوق جسر شهداء 15 تموز، بالتزامن مع توجه الرئيس التركي للمشاركة في مراسم إنزال سفينة حربية صنعتها تركيا لمصلحة باكستان في قيادة حوض بناء السفن بقضاء بندك في إسطنبول.
وأضافت “عند رؤية الرئيس التركي أثناء مرور موكبه فوق الجسر محاولة أحد المواطنين الانتحار، ترجل من سيارته وتحدث معه وأقنعه بالعدول عن ذلك”.
وقالت وسائل إعلام تركية إن الرجل الذي حاول الانتحار يدعى مراد دوران، دون أن تذكر سبب إقدامه على وضع حد لحياته.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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