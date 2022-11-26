وصلت اليوم أول طائرة ركاب مدنية روسية تابعة لشركة الطيران الروسية المدنية “كوزموس” إلى مطار اللاذقية الدولي، قادمة من مطار ماخاتشكالا عاصمة جمهورية داغستان.

ويأتي تجدد الرحلات المدنية الجوية، بعد انقطاع استمر 12 عاماً، وذلك بدعم من الممثلية التجارية الروسية، وبالتعاون مع وزارة النقل السورية.

وأكد مدير المطار المهندس زياد طويل في تصريح لـ “سبوتنيك” أن عودة الرحلات الجوية دليل على الاستقرار، وعلى جاهزية مطار اللاذقية، واستعداده لاستقبال جميع الرحلات الجوية المدنية.

© Sputnik . Monzer Said بعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية بعد انقطاع 12 عاماً.. وصول أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية © Sputnik . Monzer Said

المهندس طويل الذي أكد أن هذه الرحلة ستكون أسبوعية، بين على جانب آخر أنها “بمثابة دعوة لشركات الطيران الأخرى التي ترغب في تنفيذ رحلاتها عبر المطارات السورية”.

بدوره، أكد الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في سورية الدكتور جورج أساتريان أن تجدد رحلات الطيران المدني إلى سوريا يسهم في تعزيز السياحة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.