القيادة الوسطى: استهداف قوات التحالف بالقاعدة الأمريكية في الشدادي بسوريا بقذيفتين

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، صباح اليوم السبت، استهداف قوات التحالف في القاعدة الأمريكية في الشدادي بسوريا بقذيفتين.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان إن “الهجوم على قوات التحالف بالقاعدة الأمريكية بالشدادي لم يسفر عن إصابات أو خسائر مادية”.

قصف صاروخي يدك قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا

وأضاف البيان أن “الهجمات تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض الأمن والاستقرار بسوريا والمنطقة”.

ومساء الجمعة، تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، شرقي سوريا، لقصف صاروخي.

ونقل مراسل “سبوتنيك”، عن مصادر محلية، إن أصوات ثلاثة انفجارات سمع دويها قرب منتصف ليلة (الجمعة/ السبت) في أرجاء مدينة الشدادي (50 كم جنوبي مدينة الحسكة)، ناجمة عن سقوط 3 صواريخ (كاتيوشا) على القاعدة الأمريكية غير الشرعية في (مديرية حقول نفط الجبسة) الحكومية.