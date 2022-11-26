زاخاروفا: زيلينسكي دخل "فلكه الخاص" وبدأ في ابتزاز الغرب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن فلاديمير زيلينسكي، دخل “فلكه الخاص” وبدأ الآن في ابتزاز الغرب.

موسكو – سبوتنيك . وقالت زاخاروفا لقناة “روسيا 24” التلفزيونية: “يفهم الغرب أن زيلينسكي هو بالفعل خارج عن سيطرتهم الكاملة، أي أنهم يتحكمون فيه في كل ما هو مفيد لهم، ولكن في نفس الوقت دخل بالفعل نوعا في المدار غير القابل للتحكم به من تلقاء نفسه.. إنه ببساطة يبدأ في ابتزاز الغرب بعدة طرق”.

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ووفقا لها، “حدث هذا دائما مع كل من أنشأه الغرب بنشاط كمخلوقاته الخاصة”، والذين بدؤوا بمرور الوقت في إملاء شروطهم.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن أوكرانيا تحتاج الآن إلى المزيد والمزيد من الأموال والأسلحة الغربية، على “نطاق كوني” على خلفية الصعوبات التي يواجهها الغرب.

ومنذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.