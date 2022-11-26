"ناسا" تعرض من الفضاء كيف غرقت أوكرانيا في الظلام

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صورة أقمار صناعية لسطح الأرض تم التقاطها ليلاً، تظهر أن أوكرانيا قد غرقت في ظلام دامس.

تُظهر صورة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني أوكرانيا في ظلام دامس، وتحيط بها بقع مشرقة من المراكز السكانية في بلدان أخرى، بما في ذلك روسيا.

يوم الأربعاء، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأنه بسبب الضربات الروسية، تم إلغاء تنشيط جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية مؤقتًا، وتركت الغالبية العظمى من مستهلكي الكهرباء دون كهرباء. وأفادت وزارة الطاقة، الخميس، بإعادة إمدادات الطاقة لمنشآت البنية التحتية الحيوية.

وفقًا لوزارة الدفاع، في 23 نوفمبر، تم توجيه ضربة قوية لنظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، وتم استهداف جميع المنشآت المحددة.

بدأت القوات الروسية في مهاجمة البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه، وفقًا للسلطات الروسية، جهاز الأمن الأوكراني. وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات بالغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.