"لانتسيت" تضرب محطة "ستارلينك" ومدافع هاوتزر للقوات الأوكرانية… فيديو

يبدو أن محطة الإنترنت الفضائية “Starlink” هذه، التي تلعب دورًا مهمًا في نظام التحكم في القوات الأوكرانية، هي الهدف الأول من هذا النوع للطائرة المسيرة، حيث لم يتم نشر لقطات لهزيمة مثل هذه الأهداف من قبل، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.