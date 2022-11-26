"لانتسيت" تضرب محطة "ستارلينك" ومدافع هاوتزر للقوات الأوكرانية… فيديو

دمر جنود فرقة الهجوم الجوي 76 الروسية، باستخدام طائرات “لانسيت” المسيرة، محطة اتصالات “ستارلينك” ومدافع “هاوتزر D-20” للقوات المسلحة الأوكرانية.
تم إصابة الأهداف في اتجاه خيرسون.
يتم استخدام ذخيرة “لانتسيت” مؤخرًا بنشاط في العملية العسكرية.
يبدو أن محطة الإنترنت الفضائية “Starlink” هذه، التي تلعب دورًا مهمًا في نظام التحكم في القوات الأوكرانية، هي الهدف الأول من هذا النوع للطائرة المسيرة، حيث لم يتم نشر لقطات لهزيمة مثل هذه الأهداف من قبل، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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