وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها على الاقتراح المقدم في أوروبا إلى صربيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا والاعتراف باستقلال كوسوفو بالأمر “السخيف”، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى المرجع الجغرافي للقارة من أوروبا.

وكتبت على حسابها في “تلغرام”: “هذا مضحك حقا. ماذا تبقى من أوروبا في الاتحاد الأوروبي؟ فقط المرجع الجغرافي للقارة.. يتم الآن الحفاظ على أوروبا كحضارة في روسيا”.

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وأضافت، لقد تم تدمير التقاليد الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، المسلمات القديمة للقانون، لقد تم تحريف القيم المسيحية والمثل العليا للإنسانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.